Piccola industria di Unindustria Dionisi | confermata squadra di presidenza Servono Pmi più forti

Da ilsole24ore.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma si è riunita l’assemblea di metà mandato del Comitato Piccola Industria di Unindustria, durante la quale sono stati confermati i membri della squadra di presidenza. Sono stati eletti come Vicepresidenti Francesca Guerrucci e Sergio Saggini. La riunione ha coinvolto rappresentanti di diverse piccole e medie imprese, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle aziende di questo settore.

Si è svolta oggi a Roma l’assemblea di metà mandato del Comitato Piccola Industria di Unindustria, con all’ordine del giorno l’elezione dei due Vicepresidenti Francesca Guerrucci e Sergio Saggini e dei componenti del Consiglio direttivo. Hanno aperto il pomeriggio i saluti del Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo e a seguire la relazione del Presidente della Piccola industria Cristiano Dionisi. Ai lavori dell’assemblea ha partecipato anche il Presidente della Piccola industria di Confindustria Fausto Bianchi. Durante l’assemblea sono intervenuti anche i Presidenti delle Aree territoriali di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Aprilia, Cassino e Civitavecchia che hanno illustrato le attività e i progetti nelle diverse zone del Lazio per promuovere la crescita economica, l’innovazione e la sostenibilità delle imprese.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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