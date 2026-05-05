Unife lutto per l' Ateneo ferrarese | scomparso neuroradiologo e docente di Anatomia

L'Università di Ferrara piange la perdita di Luca Borgatti, docente incaricato nel corso di Anatomia in risonanza magnetica e interventistica della facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra studenti, colleghi e tutta la comunità accademica, che si stringe intorno alla famiglia. Borgatti era riconosciuto come un professionista nel campo della neuroradiologia e aveva contribuito a numerose attività didattiche e di ricerca.

Lutto nel mondo accademico. È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, della comunità scientifica e di tutto l'Ateneo, Luca Borgatti, docente incaricato del corso di Anatomia in risonanza magnetica e interventistica della facoltà di Medicina, farmacia e prevenzione dell'Università di Ferrara e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Inchiesta tv sui concorsi in Unife: l’Ateneo estense replica e avvia verifiche interneL’indagine sul mondo universitario, andata in onda domenica 26 durante il servizio della trasmissione ‘Mi manda Rai Tre’, ha suscitato non poco... Docente Uniba detenuto in Kuwait. L'ateneo: "False accuse" per commento su foto guerra IranUn docente dell'università di Bari, il giornalista Ahmed Shihab-Eldin, è detenuto da un mese in Kuwait con le presunte accuse di “diffusione di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Dalla 'zona grigia' alla rete tedesca, tra lettere inedite ed Europa: convegno su Primo Levi; La Rai entra nel mondo di Unife, bufera sui concorsi. Il prof: Regole peggio della mafia; Lutto nel settore agricolo, scompare lo storico socio di Coldiretti Ferrara; Unife, il ‘Career Day’ giunge alla sua decima edizione: 100 aziende in cerca di talenti tra studenti e laureati. Il bando di concorso che scotta. Esposti (e non solo) dopo le parole in tv. Unife: Aperta indagine internaIl caso del bando da ricercatore ritenuto illegittimo da uno dei candidati: gli atti del Tar e i ricorsi. E dopo le accuse, l’Università si difende: Trasparenza e correttezza nelle procedure di rec ... ilrestodelcarlino.it Unife, lutto per l'Ateneo ferrarese: scomparso neuroradiologo e docente di Anatomia x.com Torna “Ferrara incontra l’editoria”! Martedì 5 maggio inaugura la quarta edizione del progetto Unife dedicato al mondo dell’editoria e ai suoi protagonisti. Dopo il successo degli anni precedenti, il festival propone un’edizione speciale dedicata ai libri d’arte e - facebook.com facebook