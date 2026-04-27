Inchiesta tv sui concorsi in Unife | l’Ateneo estense replica e avvia verifiche interne

Domenica 26, durante un servizio televisivo, è stata trasmessa un’inchiesta sui concorsi universitari presso un ateneo emiliano. La trasmissione ha suscitato reazioni e attenzione tra i membri dell’università coinvolta. In risposta, l’ateneo ha diffuso una comunicazione ufficiale e ha annunciato l’avvio di verifiche interne per fare chiarezza sulla vicenda. La questione rimane al centro di discussioni all’interno dell’ambiente accademico.

L’indagine sul mondo universitario, andata in onda domenica 26 durante il servizio della trasmissione ‘Mi manda Rai Tre’, ha suscitato non poco scompiglio all’interno del mondo accademico.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl commento dell’Ateneo estense, infatti, non si è fatto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate L'inchiesta sulle mazzette e le certificazioni ortopediche, l'Asp avvia verifiche interne: "Tolleranza zero"Un presunto giro di tangenti all'Asp con mazzette versate dagli imprenditori titolari di ditte sanitarie per accaparrarsi i pazienti, ma anche quelle... Leggi anche: La Rai entra nel mondo di Unife, bufera sui concorsi. Il prof: "Regole peggio della mafia" Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Inchiesta su appalti e sanita’: annullati gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro; Indagato Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri accusato di concorso in frode sportiva. E lui: Sereno, vado avanti; Patentini di bilinguismo falsi per accedere ai concorsi pubblici: dopo l'ex guardia giurata indagati anche due vigili urbani. Così a Giurisprudenza si truccavano i concorsi. Un docente emerito faceva da suggeritoreGenova – L’ex numero due dell’Università di Genova orchestrava un sistema di bandi tagliati su misura dei propri prediletti, e il grande suggeritore di questo meccanismo era il suo mentore, poi ... ilsecoloxix.it Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in con - facebook.com facebook Sono ripresi stamattina in questura a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento Sara Di Vita e la mamma Antonella Di Ielsi. Gli investigatori seguono ancora più piste #ANSA x.com