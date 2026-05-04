In vista di maggio, molte persone stanno scegliendo nuove tonalità per le proprie unghie, passando dal deep pink al tangerine. Le ispirazioni più popolari vengono spesso dalle reali, che optano per colori vivaci e più intensi, ideali per la stagione. Le proposte di manicure di questo mese si basano su sfumature che spaziano dal rosa profondo alle tonalità aranciate, creando look adatti a vari stili e occasioni.

A maggior ragione in questa stagione, che segna il passaggio ufficiale dal freddo inverno alla calda estate e dove le manicure si alternano tra pennellate intense e tonalità decise e vivaci. Leggi Charlotte Casiraghi, che in occasione della recentissima sfilata della collezione Cruise di Chanel ha optato per unghie rouge-noir. Un evergreen del mondo manicure, che non conosce stagione. Una tonalità che probabilmente non vedremo mai sulle mani di Kate Middleton, chiamata, come le altre signore della royal family inglese, a prediligere, almeno durante gli impegni formali, manicure dai toni neutri, molto naturali. Un'indicazione a cui sua...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La manicure del mese di maggio: dal deep pink al tangerine, le ispirazioni più belle dalle reali

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