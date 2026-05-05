Unicredit rilancia l’assalto a Commerzbank con l’aumento di capitale

Unicredit ha annunciato l’intenzione di procedere con un aumento di capitale per rafforzare la sua offerta su Commerzbank. In Italia, le procedure continuano senza intoppi, mentre in Germania si registrano resistenze e critiche da parte della banca tedesca coinvolta. La disputa riguarda le modalità e le tempistiche dell’operazione, con entrambe le parti che continuano a esprimere le proprie posizioni pubblicamente.

In Italia si procede spediti, ma in Germania si frena. Da una parte Unicredit accelera dando il via libera all’aumento di capitale per l’offerta su Commerzbank, dall’altra la banca tedesca torna a criticare l’operazione. Partiamo dall’assemblea straordinaria dei soci di Unicredit: con il 99,55% del capitale presente si è dato il via libera all’ aumento di capitale per rafforzare la posizione sulla banca tedesca e da oggi può partire l’offerta di scambio sul mercato. L’aumento di capitale è previsto per un importo nominale massimo di 6,7 miliardi entro il 31 dicembre 2027, con l’emissione di un massimo di 470 milioni di nuove azioni ordinarie Unicredit.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Unicredit rilancia l’assalto a Commerzbank con l’aumento di capitale Notizie correlate Leggi anche: Unicredit rilancia l’integrazione con Commerzbank: “Utile netto a 21 miliardi nel 2030” Unicredit, Orcel rompe gli indugi: 35 miliardi di euro per l’assalto a Commerzbank35 miliardi di euro per scalare Commerzbank: Unicredit rompe gli indugi e si muove per formalizzare un’offerta pubblica di scambio notevole sulla... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Unicredit rilancia l’assalto a Commerzbank con l’aumento di capitale; Unicredit oggi l' assemblea per la scalata a Commerz. Unicredit rilancia l’assalto a Commerzbank con l’aumento di capitalePlebiscito dell'assemblea di Unicredit all'operazione su Commerzbank con l'aumento di capitale, ma i tedeschi restano freddi. lanotiziagiornale.it Unicredit batte le attese e prepara l’assalto a CommerzbankAncora una trimestrale oltre le stime per Unicredit e ops da 6,7 miliardi: Orcel punta a salire oltre il 30% di Commerz mentre cresce la resistenza tedesca. Ancora una trimestrale oltre le stime per U ... wallstreetitalia.com Unicredit rilancia l'integrazione con Commerzbank: "Utile netto a 21 miliardi nel 2030" - facebook.com facebook Nella call con gli analisti il ceo di Unicredit, Orcel, definisce la banca tedesca “in underperformance” e “impreparata”, ma rilancia sulla fusione: “È ciò di cui l’Europa ha bisogno”. Due scenari sul tavolo x.com