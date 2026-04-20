Unicredit rilancia l’integrazione con Commerzbank | Utile netto a 21 miliardi nel 2030

Unicredit ha annunciato l’intenzione di rafforzare l’integrazione con Commerzbank e ha previsto un utile netto di 21 miliardi di euro nel 2030. La banca italiana ha ribadito che la collaborazione con l’istituto tedesco potrebbe apportare benefici significativi e ha presentato una nuova strategia per portare avanti questa proposta. La notizia arriva mentre si intensificano le discussioni sui possibili sviluppi dell’operazione.

Un numero, una previsione, una cifra per rilanciare l’assalto a Commerzbank. Unicredit non si arrende e torna a spiegare perché l’operazione con la banca tedesca potrebbe convenire a tutti. E lo fa con una stima, quella del possibile utile netto dato dalla fusione con Commerzbank: la previsione è di un utile netto di circa 21 miliardi nel 2030 in caso di completamento dell’operazione. I ricavi netti vengono stimati in circa 45 miliardi alla stessa data, con costi inferiori ai 14,5 miliardi. Ieri mattina Unicredit ha presentato queste stime per sottolineare come l’istituto tedesco oggi “non sia adeguatamente preparato per il futuro”. Il piano dell’ad, Andrea Orcel, è semplice: puntare sui margini esistenti per far crescere Commerzbank e rilanciare l’operazione.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Unicredit rilancia l’integrazione con Commerzbank: “Utile netto a 21 miliardi nel 2030” Notizie correlate Unicredit all’attacco su Commerz, L’Ad Orcel: “Con la fusione 21 miliardi di utile entro il 2030”Milano, 20 aprile 2026 – A due settimane dall’assemblea straordinaria che il 4 maggio sarà chiamata ad approvare l’aumento di capitale di Unicredit... Leggi anche: Unicredit, l’utile netto supera i 10,5 miliardi nel 2025 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Unicredit rilancia l’integrazione con Commerzbank: Utile netto a 21 miliardi nel 2030; Unicredit, Orcel spiega le tappe dell’integrazione di Commerz. A giorni parte l’ops; Unicredit, ecco bastone e carota di Orcel sulla tedesca Commerzbank; UniCredit, ecco l'idea di trasformazione per Commerzbank. Unicredit rilancia l’integrazione con Commerzbank: Utile netto a 21 miliardi nel 2030Unicredit presenta il piano sull'impatto dell'eventuale fusione con Commerzbank. Ma il governo tedesco continua a opporsi. lanotiziagiornale.it Unicredit, Orcel spiega le tappe dell’integrazione di Commerz. A giorni parte l’opsIl ceo propone un piano alternativo per la banca tedesca: rifocalizzazione sulla Germania, efficienza e trasformazione industriale per creare valore sostenibile. Commerz resterà indipendente fino al 2 ... milanofinanza.it Nella call con gli analisti il ceo di Unicredit, Orcel, definisce la banca tedesca “in underperformance” e “impreparata”, ma rilancia sulla fusione: “È ciò di cui l’Europa ha bisogno”. Due scenari sul tavolo x.com La banca italiana propone una fusione strutturale per rilanciare l’istituto tedesco, migliorare efficienza e tecnologia, e creare un gruppo bancario competitivo in Europa entro il 2030 - facebook.com facebook