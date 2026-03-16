Unicredit ha deciso di procedere con un’offerta pubblica di scambio per acquisire Commerzbank, proponendo un investimento di 35 miliardi di euro. Orcel, amministratore delegato di Unicredit, ha ufficialmente avviato le procedure per portare avanti questa operazione, che mira a rafforzare la posizione della banca italiana nel settore. L’annuncio è arrivato dopo settimane di valutazioni e discussioni interne.

35 miliardi di euro per scalare Commerzbank: Unicredit rompe gli indugi e si muove per formalizzare un’offerta pubblica di scambio notevole sulla seconda banca tedesca. L’operazione dovrà concretizzarsi da inizio maggio e rappresenta un’escalation notevole nella lunga marcia che il Ceo Andrea Orcel ha avviato nel settembre 2024, entrando con forza nel gruppo di Francoforte e avviando da allora in avanti una scalata fino al 29%. Come abbiamo sempre scritto, la via transfrontaliera avrebbe potuto essere programmata da Unicredit qualora gli spazi di espansione in patria fossero stati ridimensionati. Così è stato, e dunque Orcel ha rotto gli indugi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Unicredit, Orcel rompe gli indugi: 35 miliardi di euro per l’assalto a Commerzbank

Articoli correlati

UniCredit non si arrende, anzi rilancia su Commerzbank. Il presidente Orcel lancia un’Ops per superare il 30% e riaprire il dialogo con la banca tedescaA mercati europei ancora chiusi, UniCredit ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di scambio (Ops) finalizzata a superare il 30% di...

Leggi anche: Frattesi rompe gli indugi: sarà addio all’Inter! Due club italiani pronti all’assalto

Una raccolta di contenuti su Unicredit Orcel rompe gli indugi 35...

Unicredit rompe gli indugi: ops da 35 miliardi su CommerzbankLa banca italiana offrirà il minimo richiesto dalle normative di mercato tedesche, ovvero 0,485 nuove azioni ordinarie di UniCredit per ogni azione Commerzbank ... msn.com

UniCredit non si arrende, anzi rilancia su Commerzbank. Il presidente Orcel lancia un’Ops per superare il 30% e riaprire il dialogo con la banca tedescaUniCredit lancia un’OPS per superare il 30% di Commerzbank. Strategia di Orcel per rafforzarsi in Germania senza puntare al controllo. lanotiziagiornale.it