Per aquam il mare come ponte | incontro a Porto Empedocle tra storia arte e narrazione

Il prossimo 29 aprile alle 17,30 si terrà a Porto Empedocle un evento intitolato “Per aquam”, che si svolgerà presso il terminal passeggeri. L’iniziativa si concentra sul ruolo del mare come spazio di passaggio e di memoria, integrando elementi di storia, arte e narrazione legati al viaggio marittimo. L’evento è promosso dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi.

Il mare come luogo di passaggio, incontro e memoria. Martedì 29 aprile alle 17,30 il terminal passeggeri di Porto Empedocle ospiterà “Per aquam”, un appuntamento dedicato alla cultura e alle storie del viaggio marittimo, promosso dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi in.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Argomenti più discussi: Storie del viaggio marittimo, a Porto Empedocle l’incontro Per Aquam; Sopralluogo del capo della Protezione civile al dissalatore di Porto Empedocle: Lavoriamo per una migliore distribuzione dell'acqua; Per Aquam. La Cultura e le Storie del Viagggio Marittimo; Il dissalatore temporaneamente definitivo, il ricorso degli ambientalisti (e forse l’opera oggi non serve più).

Storie del viaggio marittimo, a Porto Empedocle l’incontro Per AquamL'appuntamento dedicato alla cultura e alle storie del viaggio marittimo previsto per martedì 29 aprile 2026 alle ore 17:30 ... grandangoloagrigento.it

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