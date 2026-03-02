A Capraia e Limite la collettiva intitolata Tempo Forma Materia Dialoghi tra arte e natura

A Capraia e Limite, presso la Fornace Pasquinucci in Piazza Raffaello Dori, il 7 marzo alle 17:00 si apre una mostra collettiva intitolata

Il prossimo 7 marzo, alle ore 17:00, prenderà il via, presso la Fornace Pasquinucci (Piazza Raffaello Dori) a Capraia e Limite (FI), la collettiva intitolata Tempo, Forma, Materia Dialoghi tra arte e natura a cura della storica e critica d’arte Daniela Pronestì e dell’artista e art director. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Capraia e Limite: scontro frontale tra auto, tre feriti graviCAPRAIA E LIMITE (FIRENZE) – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio 2026.

Dialoghi in natura: il valore umano che emerge tra alberi e silenzi familiariUna famiglia ha trascorso un weekend immersa nel cuore di un bosco, lontano dai rumori della città, e al termine del soggiorno un esperto di...

ViviAmo Capraia e Limite: Disagi da risolvere in alcune scuole del territorioIn questi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da cittadini riguardanti alcuni disagi in diversi plessi scolastici del nostro comune. Così in ... gonews.it

