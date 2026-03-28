L'inizio della stagione turistica sul Lago di Garda avviene con anticipo rispetto agli anni precedenti, portando l'azienda di trasporti Atv a modificare la propria rete di autobus. La decisione mira a gestire l'aumento di richieste di mobilità nella zona, che si verifica prima del solito. La modifica delle linee e degli orari è stata comunicata nelle ultime settimane.

Nuovi collegamenti quotidiani tra l'aeroporto Catullo, i parchi divertimento e il santuario della Madonna della Corona per favorire turisti e veronesi La stagione turistica sul Benaco entra nel vivo con largo anticipo e l'azienda di trasporti Atv adegua la propria rete per rispondere alla crescente domanda di mobilità. A partire da domani, 29 marzo, i consueti rinforzi stagionali dedicati all'area gardesana diventano operativi per agevolare sia i visitatori internazionali che i cittadini veronesi. La linea 482 assicura un collegamento quotidiano ogni ora tra l'Aeroporto Catullo, Villafranca, Valeggio e Peschiera, mentre la linea 483 percorre la sponda lacustre da Peschiera fino a Malcesine, toccando Lazise, Bardolino e Garda. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Atv anticipa l'estate sul Lago di Garda e potenzia i suoi autobus

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