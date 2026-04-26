Sul Lago di Garda arrivano le prime camere rigenerative | il sonno diventa esperienza

Sul Lago di Garda, a Manerba, un albergo a conduzione familiare ha introdotto le prime camere rigenerative, progettate per migliorare la qualità del sonno degli ospiti. Questa novità mira a trasformare il soggiorno in un’esperienza diversa, puntando su ambienti studiati appositamente per favorire il riposo. L’iniziativa rappresenta un tentativo di innovazione nel settore alberghiero locale, senza coinvolgere ancora altre strutture della zona.

Sul Lago di Garda, a Manerba, un albergo a conduzione familiare sceglie la via dell’innovazione per ridefinire l’esperienza del soggiorno. All’Hotel Splendid Sole sono state inaugurate le prime “Regeneration Suites” d’Italia, sei camere che integrano una tecnologia di origine svizzera pensata per.🔗 Leggi su Veronasera.it

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