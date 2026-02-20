Nel nome di Magretti mito padernese | Spirito pionieristico passione scienza

Magretti, il padernese che ha scritto la storia, ha vinto la prima Milano-Torino 150 anni fa. Partì da Milano in bicicletta, impiegando più di dieci ore, spinto dalla sua passione e curiosità scientifica. Con questa impresa, ha dimostrato uno spirito innovativo e una volontà forte, che ancora oggi ispirano la comunità locale. La sua vittoria rappresenta un esempio di tenacia e determinazione. Quel giorno, Magretti ha fatto entrare Paderno nell’albo d’oro delle grandi imprese sportive.

Centocinquant’anni fa un giovane padernese, studente di Scienze naturali, partiva in velocipede da Milano e, dopo oltre dieci ore di corsa, entrava nella storia vincendo la prima edizione della Milano-Torino. Quel giovane era Paolo Magretti e oggi la città con “MITO 150 Magretti“ ne celebra la memoria attraverso un ricco programma di iniziative culturali, divulgative e artistiche promosse dall’omonimo comitato permanente, in occasione dei 150 anni dalla prima corsa ciclistica su ruote più antica del mondo. La rassegna inizia il 28 febbraio alle 17 all’auditorium Tilane con la presentazione del libro “Può succedere“ di Marco Cochetti e i laboratori a cura della Ciclofficina Contromano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel nome di Magretti, mito padernese: "Spirito pionieristico, passione, scienza" Amore nel cervello: la scienza svela i meccanismi biologici del sentimento e smantella i luoghi comuni sulla passione.Lo studio pubblicato ieri rivela che l’amore nasce da processi chimici nel cervello, spiegando così perché ci innamoriamo e perché il cuore batte più forte. Il mito Jesse Owens, fulgido esempio di spirito olimpicoJesse Owens, atleta statunitense nato in Alabama nel 1913, ha trovato la sua strada grazie alla passione per lo sport. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nel nome di Magretti, mito padernese: Spirito pionieristico, passione, scienza; Paderno Dugnano celebra Paolo Magretti, naturalista a pedali. Nel nome di Magretti, mito padernese: Spirito pionieristico, passione, scienzaCentocinquant’anni fa un giovane padernese, studente di Scienze naturali, partiva in velocipede da Milano e, dopo oltre dieci ore di corsa, entrava nella storia vincendo la prima edizione della Milano ... ilgiorno.it Gusto deciso, leggerezza sorprendente! I Magretti Galbusera con gocce di cioccolato combinano una frolla al cacao fatta con farina di tipo 2 poco raffinata e golose gocce di cioccolato, per un biscotto che conquista dal primo morso Una scelta equilibrata - facebook.com facebook