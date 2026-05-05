Una vocazione di inclusività e impatto sociale

Nell’area di via delle Olimpiadi, molte associazioni, sportive e non, utilizzano gli spazi per offrire i propri corsi. Questa varietà di realtà rappresenta una scelta precisa per favorire l’inclusione e l’impatto sociale del luogo. La presenza di diverse organizzazioni dimostra come l’impianto sia diventato un punto di riferimento per gruppi con diverse esigenze e interessi.

A riprova della scelta di inclusività dell’impianto di via delle Olimpiadi, c’è l’ampio ventaglio di associazioni, sportive e non, che vi si appoggiano per i propri corsi. Sì, perché le vasche vedono spesso e volentieri gare – come il Meeting "Città di Empoli" del week-end 29-31 maggio – e società sportive che scelgono Empoli per venire ad allenarsi. Sono ben 320 i membri di Aquatempra in quanto società sportiva che hanno a disposizione gli spazi della piscina per migliorarsi ogni giorno nelle rispettive discipline, 33 iscritti del nuoto artistico, 40 della pallanuoto – che conta una squadra maschile, una femminile e il settore giovanile con Under 16 e Under 14 – e il resto divisi tra le categorie Propaganda, Master e Agonisti del nuoto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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