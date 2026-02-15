Sport e intelligenza artificiale | una spinta per uguaglianza di genere giovani e inclusività
La Dott.ssa Bianca Gama Pena ha spiegato come l’intelligenza artificiale possa promuovere l’uguaglianza di genere, coinvolgendo anche i giovani e favorendo l’inclusione. Durante l’evento Olympic Values & Artificial Intelligence, ha illustrato esempi concreti di applicazioni che aiutano atleti di ogni genere a migliorare le loro prestazioni e a superare barriere. Tra le novità presentate, ci sono strumenti digitali che permettono di analizzare dati personalizzati e di rendere lo sport più accessibile a tutti.
L’intelligenza artificiale nel cuore dello sport, ma con uno sguardo rivolto ai valori olimpici. È il messaggio lanciato dalla Dott.ssa Bianca Gama Pena, professoressa e ricercatrice di innovazione e management dello sport presso l’Università Statale di Rio de Janeiro (UERJ), intervenuta all’evento Olympic Values & Artificial Intelligence durante i Giochi Olimpici Invernali 2026. L’iniziativa, organizzata da CIO, Panathlon International, International Society of Olympic Historians e Comitato Internazionale Fair Play, promuove il dialogo tra valori olimpici, innovazione e tecnologie emergenti nello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ricchezza, da Musk a Bezos i super-miliardari crescono ancora: spinta da mercati e intelligenza artificiale
Nel 2025, la ricchezza complessiva dei 500 individui più ricchi al mondo ha raggiunto livelli senza precedenti, trainata da mercati in crescita e dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale.
Sono data worker, la manodopera precaria necessaria allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Una popolazione di circa 420 milioni di persone nel mondo, in gran parte di genere femminile
Un gruppo di lavoratori precari, spesso donne, alimenta lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
