Sport e intelligenza artificiale | una spinta per uguaglianza di genere giovani e inclusività

La Dott.ssa Bianca Gama Pena ha spiegato come l’intelligenza artificiale possa promuovere l’uguaglianza di genere, coinvolgendo anche i giovani e favorendo l’inclusione. Durante l’evento Olympic Values & Artificial Intelligence, ha illustrato esempi concreti di applicazioni che aiutano atleti di ogni genere a migliorare le loro prestazioni e a superare barriere. Tra le novità presentate, ci sono strumenti digitali che permettono di analizzare dati personalizzati e di rendere lo sport più accessibile a tutti.