Asppi grande gioco di squadra | Progetti a forte impatto sociale

Un'organizzazione ha annunciato il suo impegno in progetti con un forte impatto sociale, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e della collaborazione tra diversi attori. Secondo quanto dichiarato, la creazione di reti tra competenze, esperienze e sensibilità differenti permette di rispondere in modo più efficace alle esigenze delle persone. La comunicazione evidenzia come la forza di una comunità si misuri anche nella capacità di unire risorse e capacità per affrontare le sfide sociali.

"La forza di una comunità si misura nella capacità di fare rete, di mettere insieme competenze, esperienze e sensibilità diverse per rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone". È con questo spirito che Giorgia Giampietro, presidente di Asppi, consolida e rilancia il proprio impegno sul territorio, costruendo collaborazioni attive con realtà associative e sociali che condividono gli stessi obiettivi di inclusione e sostegno. Nel disegno che accompagna questo momento, si rappresenta simbolicamente — ma anche concretamente — il valore di questo lavoro comune: Asppi, insieme a Fondazione Sant’Orsola, Casa delle donne per non subire violenza di Bologna e la Casa dei Risvegli – Amici di Luca, unisce le forze per offrire risposte integrate a chi si trova in situazioni di difficoltà.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Asppi, grande gioco di squadra: "Progetti a forte impatto sociale" Notizie correlate Gioco d’azzardo: dati in aumento e pesante impatto sociale in cittàAl Teatro Santissima Trinità arriva “Fate il nostro gioco”, lo spettacolo-talk che smonta le false credenze, promosso da Ulss 9 e Fondazione Tovini... Leggi anche: YouthBank Bergamo, premiati i progetti “dei giovani per i giovani”: 25 mila euro a tre iniziative di impatto sociale e culturale