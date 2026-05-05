Una vita per la Medicina e le missioni Paolo Del Sarto in pensione dopo 30 anni

Dopo trent’anni dedicati alla professione medica e alle missioni, Paolo Del Sarto si è ufficialmente ritirato. Nato e cresciuto a Massa, durante la sua carriera ha lavorato come medico, mettendo in pratica competenza e umanità. La sua attività si è caratterizzata per il rigore clinico e per l’attenzione sincera ai pazienti, unendo scienza e umanità nel suo operato quotidiano.

Massa, 5 maggio 2026 – Medico di straordinaria competenza, è stato soprattutto un uomo capace di tenere insieme scienza e umanesimo, rigore clinico e attenzione autentica alla persona. Il dottor Paolo Del Sarto conclude il suo percorso professionale alla Monasterio e, in particolare, all’ Ospedale del Cuore di Massa, lasciando un segno profondo nella storia e nella vita dell’istituzione. Gli studi e la carriera. Massese, laureato in Medicina all’Università di Pisa e specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio e in Anestesia e Rianimazione, è stato per oltre trent’anni una figura centrale dell’Ospedale. Per colleghi e collaboratori è stato molto più di un professionista: un punto di riferimento costante, a cui rivolgersi nei momenti difficili, certo di trovare ascolto, equilibrio e visione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una vita per la Medicina e le missioni, Paolo Del Sarto in pensione dopo 30 anni Notizie correlate Una vita per la Gambalunga, dopo 36 anni tra libri e cultura la direttrice della biblioteca va in pensioneUltimo giorno di servizio per Nadia Bizzocchi, direttrice della Biblioteca Gambalunga: il saluto del sindaco e della giunta dopo oltre 30 anni di... Lamù va in pensione dopo 100 missioni: il cane dei Vigili del Fuoco scavò al Ponte MorandiDopo 8 anni e oltre 100 missioni, Lamù, femmina di Pastore Australiano dei Vigili del Fuoco, va in pensione.