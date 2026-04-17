Area verde intitolata a Sergio Ramelli studente ucciso dall’odio politico

A Ferrara è stata inaugurata un'area verde dedicata a Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso negli Anni di Piombo. La cerimonia si è svolta in occasione del cinquantesimo anniversario della morte, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini. L'iniziativa mira a ricordare la figura di Ramelli e a mantenere viva la memoria di quegli eventi.

Ferrara ha intitolato un'area verde alla memoria di Sergio Ramelli, studente milanese vittima della violenza politica negli Anni di Piombo, a 50 anni dalla sua scomparsa. L'intitolazione mira a commemorare una vittima dell'odio ideologico e a promuovere, in particolare tra le giovani generazioni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate "Un’area verde intitolata a Rodolfo Da Ronche"Una proposta per intitolare alla memoria di "Poppo" Da Ronche (foto) l’area verde confinante con Piazza Repubblica, ricordando la sua dedizione per... Via Bonanno Intitolata a Mino Farnesi l’area verde che costeggia le Mura"Chiunque passerà da questo luogo, destinato a diventare ancora più iconico alla fine del cantiere, potrà ricordare la figura di un grande pisano che... Contenuti e approfondimenti Ferrara intitola un'area verde alla memoria di Sergio RamelliA cinquant'anni dalla scomparsa, il Comune di Ferrara procederà all'intitolazione ufficiale dello spazio verde situato tra via Azzo Novello, via Orlando Furioso e via Beata Lucia da Narni allo student ... cronacacomune.it Cesena intitoli un’area verde a Sergio RamelliPoniamo all’attenzione dell’amministrazione comunale, la volontà di intestare uno spazio verde o un giardino a Sergio Ramelli giovane ragazzo ucciso dall’odio politico il 13 Marzo 1975. La storia di ... ilrestodelcarlino.it