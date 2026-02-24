Cassino in occasione dei Campionati Mondiali Universitari di Corsa Campestre il CUS organizza Vetrina Mondiale

I Campionati Mondiali Universitari di Corsa Campestre sono alle porte. Dal 10 marzo cominceranno ad arrivare in città le delegazioni di circa 30 paesi. Il Cus Cassino, promotore ed organizzatore dell’evento, sta ricevendo dimostrazioni di sostegno e di fiducia dai rappresentanti delle più alte cariche istituzionali politiche e sportive, nazionali ed internazionali. Sono arrivati i saluti del ministro allo sport Andrea Abodi, del presidente FISU Leons Eder, del presidente FEDERCUSI Antonio Dima ed altri ancora continuano ad arrivare. Dal 13 al 15 marzo Cassino sarà proiettata nel panorama sportivo internazionale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

