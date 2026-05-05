Una serata all’insegna del giallo e del noir alla Libreria Feltrinelli

Giovedì 7 maggio 2026 si svolgerà un doppio evento presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, dedicato ai generi del giallo e del noir. La serata, intitolata “I giovedì di Tagete”, prevede due incontri che coinvolgeranno appassionati e lettori interessati a queste tematiche. La manifestazione si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla letteratura di genere e si svolgerà nella sede della libreria cittadina.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Giovedì 7 maggio 2026 alla Libreria Feltrinelli di Arezzo nuovo doppio appuntamento all’insegna del giallo e del noir con “ I giovedì di Tagete ”. Alle ore 17:00 Pierfrancesco Prosperi presenterà il suo libro “Un problema per l’ispettore Brooks”, un romanzo giallo che mescola elementi tipici del poliziesco classico con l'immaginario sci-fi. Dietro L'assassinio brutale di una giovane donna e l'irruzione letale compiuta da uomini armati in una clinica, il romanzo nasconde scenari originali come le ucronie storiche, il viaggio nel tempo e le linee temporali alternative, motore di molte opere dell’autore, offrendo risvolti insoliti e inediti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una serata all’insegna del giallo e del noir alla Libreria Feltrinelli Notizie correlate Nuovo appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Arezzo nell’ambito del ciclo di incontri “I giovedì di Tagete”Arezzo, 21 aprile 2026 – Nuovo appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Arezzo nell’ambito del ciclo di incontri “I giovedì di Tagete”. Alla libreria La Feltrinelli presentazione della guida "Ancona in tasca"Giovedì 9 aprile alle ore 18,30 presso la libreria Feltrinelli di Ancona, si terrà la presentazione della pubblicazione “Ancona in tasca”:... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 32 anni di EMERGENCY: gli eventi in programma a Milano il 16 e 17 maggio; Settimana della Croce Rossa 2026; Catania Book Festival, la 6° edizione consacra la rassegna tra i grandi appuntamenti culturali del Sud; I 4 giorni della Festa dell’Europa: stand-up comedy, talk e passeggiate. Sabato la navetta per il centro. Una serata all’insegna del giallo e del noir alla Libreria FeltrinelliArezzo, 5 maggio 2026 – Giovedì 7 maggio 2026 alla Libreria Feltrinelli di Arezzo nuovo doppio appuntamento all’insegna del giallo e del noir con I giovedì di Tagete. Alle ore 17:00 Pierfrancesco Pr ... lanazione.it Rosa Matteucci e la ricerca della salvazione: al Premio Sila il 7° appuntamento! Venerdì 8 maggio alle 18:00, la libreria Feltrinelli di Cosenza ospita una delle voci più originali e feroci della letteratura italiana: Rosa Matteucci. #premiosila #rosamatteucci #cart - facebook.com facebook