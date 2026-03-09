Ci sono persone che si dedicano al lavoro con i giovani, ma altre che preferiscono accompagnarli lungo il loro percorso. In questo modo, non si tratta semplicemente di offrire aiuto, bensì di credere nelle potenzialità di ciascuno e di seguirne da vicino lo sviluppo. La differenza tra assistenza e una vera presenza si percepisce nella volontà di stare accanto, di scommettere sul talento nascosto di ogni ragazzo.

C i sono persone che lavorano con i ragazzi. E poi ci sono persone che scelgono di camminare accanto a loro. Clementina Cordero di Montezemolo, psicologa psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza, ha scelto questa seconda via, facendola diventare una vera e propria traiettoria di vita. Negli anni, infatti, ha cercato di costruire un percorso professionale in cui psicoterapia e impegno educativo non fossero due mondi separati, ma due dimensioni che si nutrono a vicenda. Ed è da questa visione che, nel 2017 ha preso forma in YOLK, fondazione di cui è presidente operativa, nata per progettare programmi extrascolastici e spazi di crescita dedicati ai giovani che vivono in contesti difficili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è assistenza, è una scommessa sul talento nascosto

