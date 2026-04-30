Fibrosi polmonare nasce la rete campana Obiettivo | diagnosi precoci e cure integrate

Da ildenaro.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli è stato avviato il progetto “Fibrosi Polmonare in Campania – Consensus regionale IpfPpf”, con l’obiettivo di creare un modello di cura condiviso per i pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica e altre forme progressive. La rete campana mira a favorire diagnosi più tempestive e a promuovere un approccio integrato tra i diversi specialisti coinvolti. Il progetto si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare le cure per queste patologie.

A Napoli prende forma il progetto “Fibrosi Polmonare in Campania – Consensus regionale IpfPpf”, con l’obiettivo di costruire un modello condiviso di cura per i pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica e forme progressive. L’iniziativa punta a superare ritardi diagnostici e frammentazione dei servizi attraverso una rete multidisciplinare che integri ospedale e territorio, garantendo equità nell’accesso alle cure e continuità assistenziale. Le criticità emerse. A evidenziare le principali criticità è una survey promossa dal provider Sanitanova tra specialisti campani – pneumologi, radiologi e reumatologi. Secondo i dati, per il 58% degli intervistati il principale ostacolo è il ritardo nell’arrivo dei pazienti ai centri specialistici.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: Cefalea, cure e diagnosi. Nasce la rete integrata per la presa in carico

Leggi anche: Malattie rare: screening neonatale e genomica, neonatologi-Uniamo per diagnosi e cure precoci

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Rein Therapeutics fornisce un aggiornamento sulla sperimentazione clinica di Fase 2 ReNEW per LTI-03 nella fibrosi polmonare idiopatica; Fibrosi cistica, nuova frontiera da Trento per i casi senza cure; Mette-Marit di Norvegia malata: Sono stata vicino alla morte due volte; Fibrosi cistica, Aifa estende gratuità modulatori gene Cftr.

fibrosi polmonare nasce laFibrosi polmonare in Campania, nasce il progetto multidisciplinareRitardi nella diagnosi, scarsa integrazione tra professionisti, servizi insufficienti sul territorio e pochi centri prescrittori: sono alcune delle criticità emerse dalla survey preliminare promossa d ... ilroma.net

Nasce Fimarp, la Federazione Italiana fibrosi polmonare idiopatica e Malattie Rare PolmonariL’obiettivo è fare squadra per affrontare insieme la sfida del futuro, con ricerche e progetti specifici in grado di rendere sempre meno rare le patologie polmonari, che colpiscono migliaia di ... quotidianosanita.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.