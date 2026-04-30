Fibrosi polmonare nasce la rete campana Obiettivo | diagnosi precoci e cure integrate

A Napoli è stato avviato il progetto “Fibrosi Polmonare in Campania – Consensus regionale IpfPpf”, con l’obiettivo di creare un modello di cura condiviso per i pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica e altre forme progressive. La rete campana mira a favorire diagnosi più tempestive e a promuovere un approccio integrato tra i diversi specialisti coinvolti. Il progetto si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare le cure per queste patologie.

A Napoli prende forma il progetto “Fibrosi Polmonare in Campania – Consensus regionale IpfPpf”, con l’obiettivo di costruire un modello condiviso di cura per i pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica e forme progressive. L’iniziativa punta a superare ritardi diagnostici e frammentazione dei servizi attraverso una rete multidisciplinare che integri ospedale e territorio, garantendo equità nell’accesso alle cure e continuità assistenziale. Le criticità emerse. A evidenziare le principali criticità è una survey promossa dal provider Sanitanova tra specialisti campani – pneumologi, radiologi e reumatologi. Secondo i dati, per il 58% degli intervistati il principale ostacolo è il ritardo nell’arrivo dei pazienti ai centri specialistici.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Fibrosi polmonare in Campania, nasce il progetto multidisciplinareRitardi nella diagnosi, scarsa integrazione tra professionisti, servizi insufficienti sul territorio e pochi centri prescrittori: sono alcune delle criticità emerse dalla survey preliminare promossa d ... ilroma.net

Nasce Fimarp, la Federazione Italiana fibrosi polmonare idiopatica e Malattie Rare PolmonariL’obiettivo è fare squadra per affrontare insieme la sfida del futuro, con ricerche e progetti specifici in grado di rendere sempre meno rare le patologie polmonari, che colpiscono migliaia di ... quotidianosanita.it

Il 24 aprile avrà inizio il Summit Europeo dei Pazienti con fibrosi polmonare. Sarà possibile registrarsi in qualsiasi momento, anche durante lo svolgimento dei lavori, cliccando sul link della pagina seguente, che finalmente è tradotta in italiano: https://bit.ly/4eB - facebook.com facebook