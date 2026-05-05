Un nuovo modello di cura per la fibrosi polmonare | il progetto

Da lapresse.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato a Napoli il progetto ‘Fibrosi polmonare in Campania’, volto a sviluppare un modello di cura multidisciplinare per questa malattia. L'iniziativa mira a eliminare le differenze nelle modalità di assistenza e coinvolge vari specialisti. Il progetto è stato realizzato con il supporto di un'azienda farmaceutica, che ha contribuito senza influenzare le decisioni.

Costruire un modello di cura multidisciplinare che elimini le disomogeneità assistenziali: con questo obiettivo nasce il progetto ‘ Fibrosi polmonare in Campania ’, presentato a Napoli col contributo non condizionante di Boehringer Ingelheim.   La fibrosi polmonare. “La fibrosi polmonare è una malattia invisibile perché procede silenziosamente e i sintomi appaiono solo quando l’apparato respiratorio è severamente compromesso”, spiega Massimo Triggiani, responsabile Uoc Immunologia clinica e reumatologia, Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.  La fibrosi polmonare idiopatica e le forme di fibrosi polmonare progressiva sono patologie croniche e progressive che, se non trattate, evolvono in insufficienza respiratoria entro 4 o 5 anni dalla diagnosi.🔗 Leggi su Lapresse.it

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