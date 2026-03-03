Manfredi | A Bagnoli faremo spiagge di 2 chilometri Ho bloccato gli espropri una polpetta avvelenata
Il sindaco ha annunciato che a Bagnoli verranno realizzati due chilometri di spiagge artificiali, spiegando di aver bloccato gli espropri considerati dannosi. La relazione ufficiale sulla bonifica del quartiere evidenzia questa iniziativa come parte del progetto di riqualificazione, senza entrare in dettagli sui motivi delle decisioni prese. La comunicazione si concentra sui lavori previsti e sulle modifiche pianificate nel territorio.
Bagnoli, gli abitanti di Borgo Coroglio dal prefetto: “Espropriati delle nostre case 6 anni fa, che fine faremo?”I comitati degli abitanti di Borgo Coroglio oggi dal Prefetto: "Ci hanno notificato l'esproprio 6 anni fa.
Bagnoli, coppia di 80enni sfrattata da Borgo Coroglio: “Manfredi ci aiuti, non sappiamo dove andare”La coppia di 80enni vive a Borgo Coroglio da 70 anni: "Ci è nata mia mamma - racconta la moglie a Fanpage.
