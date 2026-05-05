Una pattuglia di fedelissimi e i vari cespugli In un pizzino il governo dei sogni di Elly

Da ilgiornale.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da alcuni giorni, ai livelli superiori del Partito Democratico, si discute di un possibile progetto di governo in vista delle prossime elezioni politiche. Circolano bozze e schemi che delineano una squadra di ministri e alleati, nel caso in cui la candidata alla segreteria del partito risultasse vincitrice. Questi documenti interni vengono definiti “pizzini” e mostrano le intenzioni del partito riguardo a nomi e ruoli.

Da qualche giorno ai piani alti del Partito Democratico circola uno schema di massima sull'ipotesi di squadra di governo nel caso in cui il centrosinistra a guida Elly Schlein vincesse le prossime elezioni politiche. Sono i desiderati della segretaria del Pd che intende farsi trovare preparata. È tutto proiettato in avanti, dunque. Al 2027 o comunque alla fine del 2026, se dovesse chiudersi anticipatamente la legislatura. E così tra una riunione e l'altra starebbe circolando al Nazareno una lista di potenziali ministri «dell'esecutivo Elly», ribattezzato così. Nel disegno della segretaria la lista dei ministri dovrà essere un mix di novità e profili strutturati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

una pattuglia di fedelissimi e i vari cespugli in un pizzino il governo dei sogni di elly
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