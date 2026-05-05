Una pattuglia di fedelissimi e i vari cespugli In un pizzino il governo dei sogni di Elly

Da alcuni giorni, ai livelli superiori del Partito Democratico, si discute di un possibile progetto di governo in vista delle prossime elezioni politiche. Circolano bozze e schemi che delineano una squadra di ministri e alleati, nel caso in cui la candidata alla segreteria del partito risultasse vincitrice. Questi documenti interni vengono definiti “pizzini” e mostrano le intenzioni del partito riguardo a nomi e ruoli.

Da qualche giorno ai piani alti del Partito Democratico circola uno schema di massima sull'ipotesi di squadra di governo nel caso in cui il centrosinistra a guida Elly Schlein vincesse le prossime elezioni politiche. Sono i desiderati della segretaria del Pd che intende farsi trovare preparata. È tutto proiettato in avanti, dunque. Al 2027 o comunque alla fine del 2026, se dovesse chiudersi anticipatamente la legislatura. E così tra una riunione e l'altra starebbe circolando al Nazareno una lista di potenziali ministri «dell'esecutivo Elly», ribattezzato così. Nel disegno della segretaria la lista dei ministri dovrà essere un mix di novità e profili strutturati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una pattuglia di fedelissimi e i vari cespugli. In un "pizzino" il governo dei sogni di Elly Notizie correlate Art exhibition: "Sogni di vari metalli" all'interno di una chiesa dell'anno milleMilano, dal 19 al 26 aprile, in via Lorenteggio 31, all’interno di una suggestiva chiesetta dell’anno Mille dedicata a San Protaso, prende vita... Chi usa Gabrielli per innervosire Elly. I fedelissimi: fuffa, al massimo ministroC'è lo zampino di Luigi Zanda (nella foto), uomo di Dario Franceschini, dietro l'operazione Gabrielli. Contenuti di approfondimento Una pattuglia di fedelissimi e i vari cespugli. In un pizzino il governo dei sogni di EllyBoccia e Bonafoni nell’esecutivo immaginato al Nazareno. Si punta sulla presidenza del Senato per l’alleato Conte ... ilgiornale.it Chi usa Gabrielli per innervosire Elly. I fedelissimi: fuffa, al massimo ministroC'è lo zampino di Luigi Zanda (nella foto), uomo di Dario Franceschini, dietro l'operazione Gabrielli. È una mossa per far saltare i nervi alla segretaria del Pd Elly Schlein e riaprire i giochi per ... ilgiornale.it