Art exhibition | Sogni di vari metalli all' interno di una chiesa dell' anno mille

Dal 19 al 26 aprile a Milano, in via Lorenteggio 31, si svolge una mostra intitolata

Milano, dal 19 al 26 aprile, in via Lorenteggio 31, all’interno di una suggestiva chiesetta dell’anno Mille dedicata a San Protaso, prende vita “Sogni di Vari Metalli”, mostra collettiva degli artisti Nino Alfieri, Betsy e Serena Porrati.Aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 17:00 alle 23.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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