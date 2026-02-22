Luigi Zanda, vicino a Dario Franceschini, ha promosso l'uso di Gabrielli per disturbare Elly Schlein. Alcuni membri del partito criticano questa strategia, definendola superficiale e poco efficace. Zanda ha organizzato incontri e discorsi per mettere in cattiva luce la leader democratica. Il suo obiettivo sembra destabilizzare la sua posizione. La tensione tra le fazioni interne continua a crescere, alimentando le discussioni tra gli iscritti.

C'è lo zampino di Luigi Zanda (nella foto), uomo di Dario Franceschini, dietro l'operazione Gabrielli. È una mossa per far saltare i nervi alla segretaria del Pd Elly Schlein e riaprire i giochi per la premiership nel campo largo alle elezioni politiche del 2027. Da settimane, l'ex numero uno della Polizia, dopo l'esperienza tutt'altro che positiva come consulente per la sicurezza del Comune di Milano (città con il più alto numero di reati), distribuisce interviste e pensieri politici (contro il governo Meloni) in tv e sui quotidiani. E vari retroscenisti politici l'hanno eletto a «piano B» per Palazzo Chigi nel 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Centrosinistra, il rumor sul nuovo leader al posto di Elly Schlein: chi è Franco GabrielliIl centrosinistra si prepara a cambiare volto.

Non Elly, ma Gabrielli. L'ex capo della polizia si scalda per diventare leader del centrosinistraL’ex capo della polizia Gabrielli si prepara a fare il salto in politica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi usa Gabrielli per innervosire Elly. I fedelissimi: fuffa, al massimo ministro; Ultras e fuochi d’artificio in curva, inchiesta chiusa per 6 tifosi. Ma non erano pericolosi; Il giudizio negativo del Sindacato Lavoratori di Polizia (SILP) verso la gestione governativa della manifestazione torinese del 31 gennaio è suffragato da almeno due ex prefetti di grande valore.

Dove vuole andare Franco GabrielliChiede un ministero per i migranti, litiga con Crosetto e smonta il nuovo pacchetto sicurezza: vita e pensieri dell'ex capo della Polizia moderato e al tempo stesso progressista ... today.it

Gabrielli: La divisa va difesa da chi fa propaganda sulla pelle degli agentiDa quando si azzardò a prendere parola con cognizione di causa sul caso Ramy, l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli è diventato il fantasma di Banco della destra. E, anche per questo, l’uomo cui ... repubblica.it

E ora rimandiamoli a casa De Luca in Antimafia: asfaltati Ranucci e toghe rosse Il nodo Gabrielli: chi ha guidato i Servizi non può fare il capo politico Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #siamoinedicola #11febbraio #iltempoquotidiano - facebook.com facebook