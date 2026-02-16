Nuova interruzione idrica programmata a Francavilla al Mare

L'Aca ha annunciato una nuova interruzione dell’acqua a Francavilla al Mare, in programma per mercoledì 18 febbraio, per eseguire lavori di manutenzione sulle tubature. La mancanza di acqua interesserà alcune zone della città, già segnalate ai cittadini con anticipo. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare l’affidabilità della rete idrica e ridurre i guasti futuri. In particolare, le operazioni riguarderanno le vie principali e alcune aree residenziali.

per mercoledì 18 febbraio. Lo ha comunicato l'Aca a per permettere di effettuare lavori di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento delle reti. L'acqua non ci sarà dalle ore 8 alle ore 15 nelle seguenti zone: Villa Siria, contrada Pretaro; potranno inoltre verificarsi cali di pressione in viale Alcione e strade parallele e zone limitrofe a contrada Pretaro.