Novakid | la scuola di inglese online dedicata a bambini e studenti dai 2 ai 12 anni di età Richiedi una prova gratuita

Novakid è una piattaforma online che offre corsi di inglese dedicati a bambini e studenti tra i 2 e i 12 anni. La scuola propone lezioni interattive e personalizzate, pensate per stimolare l’apprendimento in modo coinvolgente. È possibile richiedere una prova gratuita per valutare il metodo e capire se risponde alle esigenze dei più piccoli.

L'insegnamento dell'inglese è oggi fondamentale del percorso scolastico, tuttavia, il tempo in classe non sempre consente di consolidare competenze solide e durature. In questo contesto, le piattaforme di apprendimento online possono rappresentare un valido supporto allo studio. È il caso di Novakid, scuola di inglese online dedicata a bambini e studenti dai 2 ai 12.