L o dimostra Nicole Kidman: il rossetto diventa molto più di un dettaglio, è un dettaglio di bellezza consapevole, dove il giusto, sartoriale tono di colore esalta l’intero volto con un’eleganza quasi sartoriale. Dopo i 50 anni, il colore giusto di rossetto non segue le regole ma le riscrive, trasformando le labbra in una firma di eleganza, carattere e luce. Clé de Peau Beauté, brand prestige del gruppo Shiseido, sceglie prorpio la diva del cinema – sempre più magnetica e intensa – per indossare al meglio due nuove sfumature nel già ricco guardaroba della linea di rossetti Lipstick Shine. Nicole Kidman svela la sua beauty routine X Nicole Kidman e il rossetto perfetto (di Clé de Peau).🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una nuance dalla profondità terrosa e sofisticata, "Cocoa Dahlia", del brand deluxe del gruppo Shiseido. Che sta bene alle glaciali come lei, ma anche alle mediterranee

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