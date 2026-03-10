Capelli biondi quale colore scegliere | attenzione alle nuance che invecchiano

Diversi volti noti come Angelina Jolie, Kate Middleton e Anna Foglietta hanno optato per capelli biondi, scegliendo nuance diverse di questa tonalità. Le loro decisioni riguardano soprattutto i colori più chiari e caldi, che si notano nel loro look quotidiano e nelle occasioni pubbliche. La scelta del biondo, quindi, si manifesta come una tendenza tra le celebrità, senza che siano coinvolti altri elementi.

A confermarla sono celebreties come Angelina Jolie, Kate Middleton e Anna Foglietta che hanno scelto di tingere di biondo i loro capelli. Questa nuance di colore è molto utilizzata soprattutto dalle over 50 per ringiovanire e donare luce ai tratti del viso e anche per coprire i capelli bianchi. Per scegliere la nuance giusta occorre analizzare prima di tutto la tonalità del proprio incarnato perché alcune sfumature come il biondo platino e vaniglia ad esempio sugli incarnati troppo chiari tende ad invecchiare. Queste tonalità invece sono perfette per gli incarnati olivastri e abbronzati grazie al gioco di contrasti che sono in grado di creare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

