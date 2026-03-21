L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il paese sta considerando una riduzione progressiva delle operazioni militari in Medio Oriente. Ha anche affermato di voler avviare negoziati, ma ha specificato che al momento non ci sono interlocutori disponibili per discutere. La comunicazione è stata fatta durante un intervento pubblico, senza indicare tempi o modalità precise.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno esaminando l’idea di “ridurre gradualmente” l’impegno bellico in Medio oriente, aggiungendo che vorrebbe negoziare ma non c’è nessuno con cui farlo. Già, perché il possibile interlocutore, Ali Larjiani, è stato ucciso da Israele proprio per impedire questa possibilità. Larjani, infatti, era un politico pragmatico ed era un fautore del dialogo con l’Occidente, motivo per cui era osteggiato dall’ala più intransigente della politica iraniana, la quale però ne riconosceva l’autorità da cui la possibilità di convergenze, come peraltro avvenuto in passato. Il segnale del presidente americano si somma a quello inviato attraverso la revoca delle sanzioni Usa su parte del petrolio iraniano, quello caricato sulle navi; una deroga valida fino al 19 aprile prossimo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump: stiamo valutando una “riduzione delle operazioni” in Medio oriente

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