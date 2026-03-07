L' Iran abbatte radar americano da 300 milioni duro colpo alla difesa Usa in Medio Oriente

Il Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica ha rivendicato la distruzione di sistemi radar, strutture di stoccaggio carburante e piste negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait, secondo quanto riportato da AlJazeera. L'azione ha coinvolto un radar americano del valore di circa 300 milioni di dollari, causando un significativo danno alla difesa degli Stati Uniti in Medio Oriente. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli dell'operazione.

Il Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica (Irgc) rivendica, secondo quanto riporta AlJazeera, la distruzione di sistemi radar, strutture di stoccaggio carburante, piste negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait. In una dichiarazione rilasciata oggi, l'Irgc ha dichiarato che l'ultima fase dell'operazione ha coinvolto attacchi su larga scala e combinati con missili e droni di nuova generazione contro posizioni statunitensi. Secondo la dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa Irna, uno dei principali obiettivi era la base aerea di al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti, dove missili di precisione e droni hanno colpito installazioni chiave. 🔗 Leggi su Iltempo.it

