’Una ghirlanda di racconti’ sabato alla biblioteca di Gracciano

Sabato 9 alle 17.30, alla biblioteca di Gracciano, frazione di Montepulciano, si terrà un nuovo incontro del ciclo ‘Incontri con l’autore’. L’evento prevede la presentazione di “Una ghirlanda di racconti”, una raccolta di brevi narrazioni. La biblioteca, conosciuta per la sua attività culturale, ospiterà l’autore che parlerà del suo lavoro e leggerà alcuni brani. L’appuntamento è aperto al pubblico e gratuito.

Sabato 9, alle 17.30, alla biblioteca di Gracciano, piccola e attivissima frazione di Montepulciano, nuovo appuntamento con il ciclo ‘Incontri con l’autore’. Protagonista sarà la poliziana Patrizia delle Ghirlande, al secolo Patrizia Bifolchi, autrice del libro ‘ Una ghirlanda di racconti ’. Pubblicato nel 2023, il volumetto ha dato vita a una sorta di piccolo ma significativo ‘fenomeno editoriale’, creando una comunità di affezionati lettori. Come infatti scrivono gli organizzatori dell’evento, "dopo tre anni sta ancora sui comodini, nelle tasche, nelle borse di chi lo ha letto. È un libro che punta la sua attenzione alla memoria, ai sentimenti, al grande valore della quotidianità".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Una ghirlanda di racconti’ sabato alla biblioteca di Gracciano Notizie correlate Colleferro. Presentato alla Biblioteca “R. Morandi” il libro di Gaspare Dori dal titolo “Il volo del colibrì e altri racconti dell’incredibile”COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Ci sono nuove “Conversazioni con gli Autori” nella Biblioteca “R. Biblioteca Calamandrei con i ’Racconti in tasca’Da Camilleri a Borges, da Caren Blixen a Cechov, sono solo alcuni ‘grandi’ della narrativa che si sono cimentati nel racconto.