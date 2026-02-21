Biblioteca Calamandrei con i ’Racconti in tasca’

La Biblioteca Calamandrei ha avviato il progetto 'Racconti in tasca', coinvolgendo lettori di tutte le età. La causa è la volontà di promuovere la lettura attraverso brevi storie di autori famosi come Camilleri, Borges, Blixen e Cechov. Sono stati organizzati incontri e laboratori per avvicinare il pubblico ai racconti, anche ai più giovani. La biblioteca ha già distribuito oltre 300 copie del volume ai partecipanti. La iniziativa prosegue con nuovi appuntamenti nelle prossime settimane.

© Lanazione.it - Biblioteca Calamandrei con i ’Racconti in tasca’

Da Camilleri a Borges, da Caren Blixen a Cechov, sono solo alcuni 'grandi' della narrativa che si sono cimentati nel racconto. "Da divoratrice di letture, è un genere che adoro – afferma Francesca Cenni, direttrice della biblioteca 'Calamandrei' di Montepulciano – perché voglio arrivare alla fine, c'è tanto in poco spazio, dà il senso della 'densità' della scrittura". Ma non è l'unico motivo per cui da ieri il dinamico servizio comunale (che ha proposto un 2025 ricchissimo di iniziative, tutte premiate dall'utenza) propone 'Racconti in tasca', gruppo di lettura ad alta voce, per adulti, che si riunirà con cadenza mensile, fino a maggio.