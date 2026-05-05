Dal 18 giugno, Flixbus ha avviato una nuova corsa estiva che collega Urbino a Roma Tiburtina e all’aeroporto di Fiumicino. Il vice presidente del consiglio regionale ha richiesto l’istituzione di una fermata intermedia ad Apecchio, per consentire ai passeggeri di questa tratta di scendere in questa località. La richiesta è stata presentata in seguito all’attivazione del servizio, che collega diverse città italiane con la capitale.

Il vice presidente del consiglio regionale Giacomo Rossi interviene sull’istituzione di una corsa estiva di Flixbus, dal 18 giugno, da Urbino a Roma Tiburtina ed aeroporto di Fiumicino chiedendo una fermata intermedia ad Apecchio. "Cogliamo - dice Rossi - con piacere l’istituzione di una corsa estiva di Flixbus da Urbino a Roma Tiburtina e Fiumicino. Siccome il bus passerà per Bocca Seriola ed avrà solo due ulteriori fermate umbre a Città di Castello e Perugia, ho richiesto a Flixbus la fermata ad Apecchio. Infatti essendo la fermata bus nella stessa strada principale, non ci sarebbero perdite di tempo nella tratta e la fermata sarebbe...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Una fermata ad Apecchio per il Flixbus diretto a Fiumicino"

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