Tenta il furto di una motosega e sale sul Flixbus senza biglietto | Vado a Roma

Un uomo ha cercato di sottrarre una motosega ai giardinieri e poi si è imbarcato su un autobus diretto a Roma senza aver acquistato il biglietto. La sua azione ha attirato l’attenzione degli agenti, che lo hanno fermato prima che potesse partire. La motosega è stata recuperata e l’uomo è stato accompagnato in ufficio. La vicenda si è conclusa con il suo ritiro dal pullman e l’identificazione.

Ha provato a rubare una motosega ai giardinieri e poi è salito su un pullman diretto a Roma, pretendendo di viaggiare gratis. È stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo, con divieto di dimora in città, un 37enne residente nella Capitale, di origine straniera, che ha creato non pochi problemi nel centro città del capoluogo abruzzese. Il 37enne è accusato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ai militari, l'uomo è stato segnalato dai cittadini perché, in piazza San Francesco, alla fermata degli autobus, il 37enne ha cercato di impossessarsi di una motosega che gli operai del Comune stavano utilizzando per la potatura degli alberi tra le aiuole. 🔗 Leggi su Romatoday.it

