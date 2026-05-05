Una favola sull’imperfezione Pinocchio e la fatica di farsi umani

Oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea si terrà una conferenza dedicata alla figura di Pinocchio e alla sua ricerca di diventare umano. L’evento, promosso da Giusi Quarenghi, si concentrerà sulla rappresentazione dell’imperfezione nel racconto e sulla difficoltà del percorso di crescita e trasformazione del burattino. La discussione approfondirà i temi legati alla fragilità e alle sfide nel processo di maturazione.

Avrà per tema ‘La favola dell’imperfezione: Pinocchio e la fatica di farsi umani’ la conferenza di Giusi Quarenghi in programma oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). L’incontro è a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea. Ricorre nel 2026 il bicentenario della nascita di Carlo (Lorenzini) Collodi. Oggi l’attualità di Collodi viene identificata con Pinocchio e con la sua capacità di essere contemporaneo di ogni epoca e di ogni stagione letteraria, ma Carlo Lorenzini non è stato solo Pinocchio: egli fu giornalista, quasi ‘inviato di guerra’ durante le guerre d’indipendenza; molti dei suoi testi, come Giannettino, furono adottati nelle scuole; fu anche traduttore, soprattutto di fiabe, e autore teatrale; da giornalista, fondò e diresse numerosi giornali, tra cui ‘Il Lampione’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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La favola dell'imperfezione: Pinocchio e la fatica di farsi umani

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