La rivoluzione tecnologica nel settore delle moto elettriche incontra molte difficoltà. Chi vive di corse, vittorie e talent scouting nel mondo delle due ruote osserva un cammino ancora complicato. Ogni fine settimana si dedica a valutare e far emergere nuovi talenti, ma il passaggio all’elettrico sembra rimanere lento e ostacolato. La transizione verso le moto elettriche non si sta rivelando semplice come si poteva immaginare.

Vista da chi sulle moto ci vive, ci ha corso, ha vinto e ogni weekend è impegnato a visionare, selezionare, far crescere talenti, l’avventura delle due ruote nel mondo dell’elettrico appare un complicato percorso a ostacoli. Magari superabili, magari no, fatto sta che secondo Lorenzo Alfonsi, fiorentino, un passato in pista e un presente nel ruolo di coach di Yamaha World Cup, il mondo del motociclismo, quello su strada, di tutti i giorni, e il mondo della mobilità elettrica sono ancora troppo distanti. Alfonsi, eppure il progetto di questa trasformazione deve e sta andando avanti, non crede? "Secondo me bisogna essere obiettivi e realisti, guardarci attorno e vedere che di mezzi elettrici in giro non ce ne sono molti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "La rivoluzione tecnologica fatica a farsi strada"

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