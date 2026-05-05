Una dei bimbi della famiglia nel bosco è ricoverata in ospedale La Lega | Situazione grave non escludiamo un’iniziativa giuridica

Una bambina di una famiglia residente in un'area boschiva è stata portata in ospedale domenica a causa di una crisi respiratoria. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le persone vicine alla famiglia, mentre un rappresentante politico ha dichiarato che la situazione è grave e ha annunciato la possibilità di intraprendere azioni legali. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto.

Una bambina della famiglia del Bosco «è ricoverata in ospedale da domenica per una crisi respiratoria. La mamma non è con lei». A dare notizia del ricovero, sui social, è stata la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescente, Marina Terragni. «In base a quanto dichiarato dall’ospedale – ha aggiunto la Garante – la bambina è ricoverata per una “patologia ostruttiva” ». Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, padre e madre della piccola, possono farle visita, secondo quanto precisato in un secondo momento. La situazione. La scorsa settimana La Corte d’Appello per i Minorenni dell’Aquila, ha confermato la validità del provvedimento del Tribunale per i minorenni, rimettendo la decisione sul ricongiungimento familiare al Tribunale stesso.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Famiglia nel bosco, parere tecnico: "Attuale situazione danneggia salute mentale dei bimbi, urge ripristinare nucleo familiare"I consulenti di Catherine e Nathan mettono in evidenza le condizioni psicologiche sempre più delicate in cui i minori si trovano da mesi, e chiedono... La nuova relazione di Cantelmi, psichiatra della famiglia nel bosco: “Grave sofferenza psicologica per i bimbi”I consulenti della famiglia nel bosco in un nuovo parere tecnico consegnato al Tribunale per i minorenni dell'Aquila segnalano la forte sofferenza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il potere nascosto del far finta: lo studio che lega il gioco simbolico alla salute mentale dei bambini; Famiglia nel bosco, la Lega: violenza istituzionale contro bimbi e genitori; Salvini incontra i coniugi della famiglia nel bosco: Per i bimbi più socialità qui che a Milano; Famiglia nel bosco, perizia su Nathan e Catherine: Inadeguati, figli restano in struttura. Famiglia nel bosco: uno dei bimbi in sciopero della fame finché non torna la madreSecondo quanto apprende l'agenzia di stampa LaPresse da fonti vicine alla 'famiglia nel bosco', uno dei tre bambini, uno dei due gemelli, avrebbe cominciato stamattina lo sciopero della fame dicendo ... rainews.it Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Incapacità genitoriale. No al ricongiungimento coi figli. La Lega insorge: Violenza istituzionaleIl documento, composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, evidenzia competenze ritenute inadeguate nella coppia anglo-australiana residente a Palmoli ... quotidiano.net https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/vasto-bocchino-lega-nuovi-agenti-al-commissariato-e-al-carcere-segnale-concreto-per-la-sicurezza.html - facebook.com facebook Inchiesta arbitri, da domani al via le nuove audizioni: sarà ascoltato anche Andrea Butti, responsabile dell’ufficio Competizioni della Lega Serie A x.com