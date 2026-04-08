Una famiglia che vive in un'area boschiva si trova al centro di un parere tecnico che evidenzia come le condizioni attuali possano influire negativamente sulla salute mentale dei bambini. I consulenti incaricati di valutare la situazione hanno sottolineato la necessità di intervenire per ripristinare il nucleo familiare. La relazione si concentra sugli effetti delle circostanze di vita sull'equilibrio psicologico dei minori coinvolti.

I consulenti di Catherine e Nathan mettono in evidenza le condizioni psicologiche sempre più delicate in cui i minori si trovano da mesi, e chiedono un "urgente ripristino del nucleo familiare" È stato depositato un nuovo parere tecnico presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, relativ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, parere tecnico: "Attuale situazione danneggia salute mentale dei bimbi, urge ripristinare nucleo familiare"

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Famiglia nel bosco, i consulenti: “Rischi per la salute mentale dei bimbi”Dopo mesi la vicenda della famiglia nel bosco sembra ancora lontana da una soluzione.

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La relazione dei periti della famiglia nel bosco, depositata al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, segnala l’assenza di condotte dannose da parte della madre e l’impatto traumatico della separazione sui minori, indicando come urgente il ripristino del nucleo f - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, parere: "Rischio danni salute mentale bimbi" x.com