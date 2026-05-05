Una ciclovia al federalista Vedovelli

È stata inaugurata una nuova ciclovia lungo il fiume Adda, intitolata a Ezio Vedovelli, fondatore della prima sezione del Movimento federalista europeo nella provincia di Sondrio. La pista si estende lungo il corso del fiume e rappresenta un collegamento tra diverse zone della zona. La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza di rappresentanti locali e membri della comunità.

Una ciclovia verso il lungo Adda intitolata a Ezio Vedovelli (in grigio nella foto), il fondatore della prima sezione del Movimento federalista europeo in provincia di Sondrio. La cerimonia avverrà in via Llamberis dalle 11.30 di giovedì. "Finalmente una notizia attesa da lungo tempo dai federalisti europei di Valtellina e Valchiavenna: Morbegno intitolerà una ciclovia ad Ezio Vedovelli, che nel lontano 1950 fondò la prima sezione provinciale del Movimento federalista europeo – dice Enrico Brivio, segretario della sezione valtellinese – Il giusto riconoscimento per l’impegno civico che Vedovelli ha profuso per molti anni nella comunità di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una ciclovia al federalista. Vedovelli Notizie correlate Ciclovia promossa con riserva: "Una risorsa, se curata e sicura"La ciclovia dell’Arno, per quanto concerne la Valdisieve, è ancora un progetto sulla carta in attesa di un finanziamento regionale, ma già spinge a... Francavilla al Mare, al via i lavori su viale Kennedy per la Ciclovia AdriaticaI lavori avranno una durata massima di tre mesi e comporteranno alcune modifiche alla viabilità, in particolare per i mezzi pesanti, mentre il...