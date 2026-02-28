La ciclovia dell’Arno, che dovrebbe attraversare la Valdisieve, è ancora un progetto non realizzato, ancora in attesa di finanziamenti regionali. Nonostante ciò, il percorso suscita già discussioni tra gli abitanti e gli amministratori locali, che la vedono come una possibile risorsa per il territorio. La realizzazione del progetto dipende da un iter burocratico ancora in corso, mentre il tracciato rimane sulla carta.

La ciclovia dell’Arno, per quanto concerne la Valdisieve, è ancora un progetto sulla carta in attesa di un finanziamento regionale, ma già spinge a immaginare come potrebbe cambiare il volto del territorio. Per chi vive lungo il fiume non è solo un’idea astratta: è la prospettiva di muoversi in sicurezza, fare sport, passare il tempo libero. Daniele Donnini di Sieci parla della "perdita di rapporto con l’Arno dopo l’alluvione del 1966 e di quanto sarebbe bello riappropriarsi delle sponde: muoversi in bici o a piedi lungo il fiume fino a Firenze o oltre, potrebbe riportare al centro luoghi dimenticati". Tuttavia rimarca che oggi "ci sono tratti che non sono davvero ciclabili, si finisce su strade strette o su marciapiedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclovia promossa con riserva: "Una risorsa, se curata e sicura"

