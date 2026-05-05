una casa rifugio per ricordare sofia

A Novate è stata inaugurata una nuova casa rifugio, chiamata Casa Sofia, realizzata dalla Fondazione Arché. Lo spazio è dedicato all’assistenza di mamme e bambini che affrontano difficoltà, e prende il nome di Sofia Prosperi, una ragazza di 15 anni scomparsa in un incendio avvenuto nel primo giorno dell’anno a Crans-Montana. La struttura mira a offrire supporto e autonomia alle persone che vi trovano rifugio.

Apre a Novate Casa Sofia, un nuovo spazio realizzato da Fondazione Arché, per l’autonomia di mamme e bambini in ricordo di Sofia Prosperi, la 15enne morta nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. C’è un percorso che unisce la famiglia alla struttura tra Milano e Novate Milanese. A metà marzo si é svolta una cerimonia in memoria di Sofia Prosperi e da oggi la struttura di accoglie le prime famiglie per l’inizio delle attività educative e sociali. "Padre Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché, dal 1996 al 2010 era parroco nella parrocchia Sant’Angela Merici di Milano e qui ha incontrato la famiglia di Matteo Prosperi, papà di Sofia. Successivamente ha sposato la coppia e battezzato le due figlie, tra cui appunto Sofia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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