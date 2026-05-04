A Novate, è stato inaugurato un nuovo centro chiamato Casa Sofia, pensato come un punto di supporto per madri e bambini. La struttura nasce dall’idea di offrire un luogo sicuro e di assistenza a chi si trova in difficoltà. Le attività saranno gestite da un team dedicato che accompagnerà le madri verso l’indipendenza, offrendo servizi e supporto pratico. La casa rappresenta un intervento volto ad aiutare famiglie in situazioni di vulnerabilità.

? Cosa scoprirai Come può un tragico evento trasformarsi in un rifugio per famiglie?. Chi gestirà concretamente il percorso di autonomia per le mamme?. Cosa offriranno esattamente i 24 mesi di accoglienza a Casa Sofia?. Perché la Fondazione Arché ha scelto proprio questo modello abitativo?.? In Breve Progetto nato dalla volontà di Roberta e Matteo tramite Fondazione Arché.. Percorso di semiautonomia della durata di circa 24 mesi per i nuclei.. Accoglienza condivisa per fino a tre nuclei composti da madri e figli.. Commemorazione avvenuta il 15 marzo con la partecipazione di 150 persone.. A Novate Milanese ha aperto Casa Sofia, un nuovo presidio di accoglienza per mamme e bambini che trasforma il lutto per la scomparsa della quindicenne Sofia Prosperi in un progetto sociale concreto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa Sofia: nasce a Novate un rifugio per mamme e bambini

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