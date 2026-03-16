Durante la cerimonia degli Oscar, il film ‘Una battaglia dopo l’altra’ ha ottenuto il premio come miglior film e miglior regia per Paul Thomas Anderson, superando ‘Sinners-I Peccatori’, considerato uno dei favoriti della serata. La vittoria si è concretizzata con la consegna di due premi principali, segnando un risultato importante per il regista e il cast. La premiazione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore cinematografico.

La notte degli Oscar incorona ‘Una battaglia dopo l’altra’, che vince il premio come miglior film battendo ‘Sinners-I Peccatori’, l’altro grande favorito della vigilia. Il film di Paul Thomas Anderson, premiato per la miglior regia, ha portato a casa complessivamente sei statuette, compresa quella per il miglior attore non protagonista ( Sean Penn, che ha disertato la cerimonia), la miglior sceneggiatura non originale, il montaggio e, prima volta in assoluto nella storia degli Oscar, il casting. Michael B. Jordan e Jessie Buckley migliori attori protagonisti. Michael B. Jordan, interprete con il doppio ruolo dei fratelli gemelli Smoke e Stack in ‘ Sinners-I Peccatori ‘, ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar, ‘Una battaglia dopo l’altra’ miglior film e miglior regia a Paul Thomas Anderson

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