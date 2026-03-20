Cosa fare a Milano nel weekend dal 20 al 22 marzo | tra le Giornate FAI di Primavera e un ricco calendario di eventi anche gratis

A Milano, dal 20 al 22 marzo, si svolgono le Giornate FAI di Primavera, offrendo l’opportunità di visitare siti aperti al pubblico gratuitamente. Durante lo stesso fine settimana, si tengono numerosi eventi culturali e ricreativi, molti dei quali senza costi di partecipazione. La città si anima con iniziative rivolte a diversi interessi, creando un programma vario e accessibile a tutti.

Cosa fare a Milano in un weekend ricco di eventi tra cultura, spettacoli ed esperienze? Il 21 e il 22 marzo c’è l’imbarazzo della scelta. La città si prepara a vivere tre giorni intensi tra cultura, musica, libri e appuntamenti diffusi. Un fine settimana che promette esperienze per tutti, tra grandi eventi e iniziative accessibili, trasformando il capoluogo lombardo in un palcoscenico urbano vivace e dinamico. Anche a Milano tornano le Giornate FAI di Primavera, l’appuntamento che apre al pubblico luoghi solitamente chiusi o poco accessibili. 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli correlati

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 20 al 22 febbraio: tutti gli eventiUna selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre.

Leggi anche: Guida agli eventi (anche gratis) del weekend: cosa fare a Torino il 20, 21 e 22 febbraio

Altri aggiornamenti su Cosa fare

Temi più discussi: Weekend a Milano: dal 20 al 22 marzo; Cosa fare a Milano nel weekend anche se piove: 5 idee per un'esperienza davvero immersiva; Weekend a Milano: cosa fare fino a domenica 15 marzo; Cosa fare a Milano oggi 18 marzo: al via il SOUL Festival e Umberto Tozzi al Forum.

Cosa fare a Milano il weekend del 21-22 marzo 2026: la guida completa al primo weekend di primaveraIl primo weekend di primavera a Milano: Giornate FAI, East Market, André Rieu al Forum, Suzanne Vega al Conservatorio, Tulipani Italiani ad Arese, Welcome Spring a CityLife, Gam Matsuri al NoLo e gite ... milanolife.it

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 6 all'8 marzo e per la festa della donna: tutti gli eventiLa serata di musica elettronica di Le Cannibale, la degustazione di vini da Eataly, il clubbing alla Fabbrica del Vapore e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it

Cosa fare oggi 20 marzo a Milano: Olly al Forum e Book Pride al Superstudio Maxi milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla. Finora 133 casi complessivi, "serve la massima attenzione" #ANSA - facebook.com facebook