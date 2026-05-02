Il candidato ha presentato il suo programma elettorale in vista delle prossime consultazioni. La presentazione si è svolta nel pomeriggio e ha coinvolto i rappresentanti di diverse associazioni locali. Tra i punti principali del documento ci sono interventi su infrastrutture, servizi pubblici e sviluppo urbano. Sono stati annunciate anche alcune iniziative per migliorare la qualità della vita nel centro storico e nelle zone periferiche della città.

Arezzo, 2 maggio 2026 – . Un percorso partecipato con cittadini ed esperti: appuntamento lunedì 4 maggio alla Borsa Merci “L’Arezzo che vogliamo”: lunedì 4 maggio alle ore 18 la Coalizione Civica a sostegno di Marco Donati Sindaco presenterà ufficialmente il proprio programma elettorale. Un programma nato da un percorso di ascolto e partecipazione che ha coinvolto esperti e cittadine e cittadini, in particolare attraverso il Festival dell’Innovazione: un metodo aperto e condiviso che segna un elemento di forte discontinuità nel panorama locale. Sarà un momento pubblico di confronto e restituzione delle linee strategiche che guideranno la visione e l’azione amministrativa per il futuro della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L'Arezzo che vogliamo": Marco Donati presenta il programma elettorale

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Amaranto Channel. . Cinque liste sostengono la candidatura a sindaco di Marco Donati. Tra queste, anche quella delle frazioni, "Con Arezzo", presentata ieri al punto elettorale in Piazza Risorgimento. - facebook.com facebook