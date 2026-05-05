Un posto al sole le anticipazioni del 6 maggio 2026 | Gianluca rischia una nuova ricaduta

Mercoledì sera torna l’appuntamento con “Un posto al sole”, la soap di Rai 3 in onda dal 1996 che continua a mantenere un ruolo centrale nel palinsesto della rete. Nelle anticipazioni del 6 maggio 2026, si segnala che il personaggio Gianluca potrebbe incorrere in una nuova ricaduta. La serie segue le vicende di vari personaggi, mantenendo alta l’attenzione del pubblico con trame che si sviluppano episodio dopo episodio.

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 6 maggio. Nella puntata precedente del 5 maggio 2026. Martedì 5 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo i giorni trascorsi insieme, Alberto e Anna sono sempre più presi l’uno dall’altra, ma il senso di colpa di lui verso il figlio pesa sul loro equilibrio e un incontro inatteso potrebbe far precipitare le cose.🔗 Leggi su Dilei.it

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