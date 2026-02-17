Un posto al sole le anticipazioni del 18 febbraio 2026 | la svolta di Gianluca e Anna

Gianluca e Anna trovano una nuova strada dopo una discussione accesa, causata dal loro tentativo di risolvere un malinteso. La scena si svolge nel cuore di Napoli, davanti al caffè dove i due personaggi si incontrano spesso, e questa volta le parole scambiate segnano un punto di svolta nella loro storia.

Torna l'appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Gianluca e Anna arrivano a una svolta, mentre la banda di Eduardo e Stella rischia si essere scoperta.

Stasera torna su Rai 3 “Un posto al sole”, la soap italiana che tiene compagnia da quasi 30 anni.

Anna si trova coinvolta in un triangolo tra Alberto e Gianluca Palladini, una situazione che rischia di far saltare il fragile equilibrio tra i tre.

