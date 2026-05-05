Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Dopo la partenza di Anna e aver scoperto della sua storia col padre, Gianluca rischia una pesante ricaduta nel tunnel da cui stava uscendo. Il ragazzo infatti inizierà di nuovo a chiudersi in se stesso, come vedremo nell' episodio di mercoledì 6 maggio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Altre tensioni si verificheranno a casa Ferri, dove Cristina non ha nessuna intenzione di accettare la decisione del padre. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 6 maggio: Gianluca rischia una ricaduta, Cristina chiede aiuto a Greta

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